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  9 февраля 2021
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BioNTech произведет 750 млн доз вакцины за год

CentralAsia (KZ) -  Немецкая компания BioNTech, которая совместно с американской Pfizer разработала вакцину от коронавируса, планирует производить в год около 750 млн доз препарата на заводе в Марбурге (федеральная земля Гессен). Об этом заявил финансовый директор фирмы из Майнца Сирк Поеттинг в интервью Der Spiegel.

«Около 750 миллионов доз в год, или приблизительно от 65 до 70 миллионов в месяц, после того, как производство на заводе действительно наберет обороты. Это сделало бы его одним из крупнейших предприятий по производству вакцин на основе мРНК в Европе», — сказал Поеттинг.

До выхода предприятия на полную мощность, по его словам, потребуется еще несколько месяцев. BioNTech начнет производство препарата в Марбурге в феврале.



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