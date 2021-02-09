Оюун-Эрдэнэ вдохновляет монгольских студентов, получивших западное образование, вернуться домой и строить будущее своей страны

CentralAsia (MNG) - Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, недавний выпускник школы Кеннеди, занял пост премьер-министра Монголии 27 января после отставки своего предшественника в ответ на протесты по поводу реакции страны на Covid-19.

Оюун-Эрдэнэ, утвержденный парламентом Монголии с одобрением 87,9 процента, в свои сорок лет занимает седьмое место среди самых молодых глав государства в мире.

Оюун-Эрдэнэ вырос в сельском горнопромышленном селе Бэрх, аймака Хэнтий, и два срока проработал в парламенте после окончания школы Кеннеди в 2015 году. Во время учебы в Гарварде Оюун-Эрдэнэ завязал тесный круг доверенных лиц среди монгольских иностранных студентов, в конечном итоге набрав несколько человек в работать в правительстве Монголии.

Среди них был выпускник бизнес-школы Батнайрамдал Отгоншар, бывший инвестиционный банкир с Уолл-стрит, который вернулся домой и стал заместителем министра горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии.

«В то время было пять аспирантов из Монголии, а потом мы обычно тусовались каждую пятницу у [статуи Джона Гарварда]», - сказал Батнайрамдал. «Он рассказывал нам о политике Монголии, о том, что мы могли бы внести в Монголию и как мы видим долгосрочное видение страны».

Батнайрамдал сказал, что Оюун-Эрдэнэ будет использовать эти обсуждения, чтобы побудить своих сверстников подумать о том, как то, что они узнали в классе, можно применить для улучшения жизни в Монголии.

Эрдэнэтулга Рэнцэн, студент бизнес-школы Гарварда из Монголии, сказал, что назначение Оюун-Эрдэнэ представляет собой смену поколений, а также сдвиг национальных приоритетов в сторону цифровой трансформации Монголии.

«Это действительно свидетельство перемен, которые вот-вот произойдут в Монголии», - сказал Эрдэнэтулга. «В настоящее время мир меняется, уголь скоро будет заменен возобновляемыми источниками энергии и многими другими вещами. У нас есть лишь ограниченное количество времени, чтобы существенно структурно изменить Монголию на другой путь и другие типы процветания».

По словам Эрдэнэтулга, Оюун-Эрдэнэ вдохновляет монгольских студентов, получивших западное образование, вернуться домой, чтобы сформировать будущее своей страны.

Работая в группе природных ресурсов Morgan Stanley в Нью-Йорке, Эрдэнэтулга был вдохновлен идеей помочь диверсифицировать экономику Монголии для снижения зависимости от сырьевых товаров. Вернувшись в Монголию молодой предприниматель присоединился к RVJ Capital и возглавил крупные инвестиционные проекты, такие, как создание завода по производству кашемира, и строительство крупного отеля рядом с новым аэропортом Улан-Батора. Эрдэнэтулга был лучшим шахматистом на Род-Айленде во время учебы в университете Брауна.

Зоригоо Төгсбаяр, другой монгольский студент, сказал, что возвращение Оюун-Эрдэнэ в его родную страну является примером для других монгольских студентов.

«Он всегда мечтал о будущем Монголии. Очевидно, я был циником тогда, и я остаюсь циником сейчас, но я действительно впечатлен тем, как много он уже сделал », - сказал Зоригоо, бывший председатель Crimson Multimedia. «Я всегда был в противоречии, возвращаться в Монголию или нет, но, видя, что кто-то из нашего поколения принимает такое решение, возможно, это решение намного проще».

Эрдэнэтулга сказал, что только время покажет, претворится ли замысел Оюун-Эрдэнэ в жизнь. «Я думаю, что он смог вселить в страну много положительных надежд, но это не означает, что он выполнил свою работу», - сказал Эрдэнэтулга. «Ему еще есть что доказать для нас и для всего общества».

источник: Harvard Kennedy School

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