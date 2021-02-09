Демократы и республиканцы согласовали регламент по импичменту Трампа

CentralAsia (KZ) - Лидеры демократов и республиканцев в сенате США Чак Шумер и Митч Макконнелл согласовали регламент проведения процедуры импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 8 февраля, Шумер заявил в ходе выступления в законодательном органе, передает CNN.

Согласно договоренностям, процесс откроется во вторник, 9 февраля, четырехчасовыми дебатами о конституционности процесса импичмента в отношении экс-президента.

«Формат, о котором мы договорились, в высшей степени справедлив», — подчеркнул Шумер.

В свою очередь Макконнелл добавил, что согласованный регламент даст возможность высказаться и стороне обвинения, и стороне защиты. По его словам, обеим сторонам отведут равное количество времени на процессе.

Ранее юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

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