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  9 февраля 2021
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Хакеры в США попытались отравить целый город

CentralAsia (KZ) -  

Неизвестные в США взломали компьютерную систему предприятия, которое занимается очисткой воды для города Олдсмар в штате Флорида, и пытались добиться повышения в воде опасного химиката, сообщает Tampa Bay Times.
С помощью программы TeamViewer неизвестные получили удаленный доступ к компьютеру одного из работников и пытались повысить в сотни раз уровень щелочи — она используется в небольшой дозировке для регулирования кислотности воды, а в крупной могла бы отравить воду и навредить более чем 15 тыс. людей, проживающих в городе.
Работники вовремя заметили, что происходит, и предотвратили утечку щелочи. Местные полицейские заявили, что в расследовании дела будет участвовать ФБР.
На пресс-конференции напомнили про другой случай в США: в 2007 году концентрация этого вещества в воде в городе штата Массачусетс привела к повреждениям кожи и ожогам у множества людей.
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