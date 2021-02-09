В госбанке Таджикистана выявили финансовые махинации на $3,6 млн

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане руководство «Амонатбанка» заявило, что недостача средств на счетах в банке была выявлена в ходе внутреннего аудита, а не по результатам аудита деятельности банка со стороны Счетной палаты.

На прошлой неделе официальные лица Счетной палаты Таджикистана заявили на пресс-конференции о том, что в государственном банке «Амонатбанк» выявлены финансовые махинации на сумму более 41 млн сомони ($3,6 миллионов).

Сироджидин Икроми, председатель Амонатбанка, сказал 9 февраля во время итоговой пресс-конференции, что внутренний аудит выявил все эти хищения и представил информацию в Счетную палату и в Генеральную прокуратуру страны.

Председатель Амонатбанка не уточнил размер финансовых потерь банка, но добавил, что эти суммы не составляют даже одного процента от активов банка. По его словам, по состоянию на 31 декабря прошлого года, активы банка составили 4,9 миллиарда ($431,1 млн) сомони.

Он отметил, что пока еще не установлены все способы хищения средств. И это при том, что руководство Счетной палаты уже заявило, что деньги были сняты со счетов клиентов без их разрешения.

По данным Счетной палаты, большая часть "пропавших" денег приходится на филиал №5 «Амонатбанка» в столичном районе Исмоили Сомони. По его словам, на сегодняшний день из этой суммы восстановлено 23,6 млн сомони ($2 млн).

Как утверждают официальные лица, глава филиала банка, главный бухгалтер и казначей в настоящее время находятся под стражей, и их дело расследуется прокуратурой.

Председатель Амонтабанка подтвердил на пресс-конференции 9 февраля факты возбуждения уголовных дел в отношении этих трех сотрудников, и добавил, что уголовное дело возбуждено и отношении одного из работников центрального офиса банка. Он добавил, что уголовное дело этого сотрудника находится на руках у следственных органов. При этом Икроми не стал вдаваться в подробности.

В прошлом Амонатбанк уже подвергался критике за мошенничество со стороны отдельных сотрудников. В январе 2019 года Счетная палата Таджикистана обвинила некоторых сотрудников банка в хищении бюджетных средств и вкладов клиентов.

Амонатбанк - крупнейший государственный банк в Таджикистане, посредством которого выплачиваются пенсии и зарплаты госслужащим. В структуре банка насчитывается 75 филиалов и 546 центров банковского обслуживания по всей стране, которые обслуживали 7,4 тыс госучреждений и 1 миллион 600 тыс физических лиц.

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