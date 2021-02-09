Торговый баланс Монголии показывает положительное сальдо $2,2 млн

CentralAsia (MNG) - За первые 12 месяцев 2020 года общий внешнеторговый оборот снизился на 6 процентов или 877 миллионов долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 12 870 миллионов долларов США.

Это произошло из-за снижения экспорта на 1 процент или 43 миллиона долларов США и импорта на 14 процентов или 834 миллиона долларов США. По данным Банка Монголии, за отчетный период торговый баланс показал положительное сальдо в размере 2,282 миллиона долларов США, что на 790 миллионов долларов США больше, чем в предыдущем году.

Торговля с Китаем составила 57 процентов или 7,383 миллиона долларов США от общего товарооборота. При этом товарооборот с Россией составил 11 процентов, или 1,457 миллиона долларов. Торговля с Россией снизилась на 19 процентов, а с Китаем — на 16 процентов соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Индекс условий торговли в декабре увеличился на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 2 106. Увеличение произошло за счет роста экспортных цен на медный концентрат, уголь и золото. Увеличение по сравнению с предыдущим месяцем в основном связано с более высокими импортными ценами на медь и потребительские товары.

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