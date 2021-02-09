Дети попадают в «ловушку нищеты» из-за неравного доступа к качественному образованию в Центральной Азии — исследование

CentralAsia (UZ) - В Казахстане затраты на одного учащегося в интеллектуальных спецшколах в 6 раз превышают аналогичные затраты в обычных школах. Школьники Кыргызстана дважды занимали последние места по показателям грамотности среди участвующих стран в PISA. В Таджикистане после окончания начальной школы количество учащихся сокращается на 2-3%. В Узбекистане лишь каждая шестая школа подключена к цифровой образовательной платформе, говорится в исследовании, проведённом казахстанским ННО Peper Lab.



Это лишь немногие факты, демонстрирующие глубину неравного доступа к качественному среднему образованию в государствах Центральной Азии. Пандемия COVID-19 и обусловленный ей переход на дистанционное образование усугубил проблему неравенства — особенно для детей и подростков из бедных или сельских районов.

➔ Узбекистан по скорости мобильного интернета входит в последнюю десятку стран мира. По скорости фиксированной широкополосной связи республику опережают все соседи по региону (кроме Туркменистана).

➔ Таджикистан не смог перейти к онлайн-обучению и полностью остановил образовательный процесс почти на четыре месяца. Решение было обусловлено недоступностью, дороговизной и низким качеством связи.

➔ Две трети учителей в Кыргызстане весной прошлого года оказались не готовы к переходу на онлайн-обучение. Педагоги сообщили, что вынуждены были самостоятельно покупать мобильные телефоны и оплачивать связь.

➔ У почти 10% казахстанских школьников нет персональных компьютеров. Впервые гуманитарная помощь, представленная Казахстану, включала в себя не только медицинские средства защиты, но также и лэптопы для учащихся.

Вместе с тем в каждой из республик — как правительствами, так и общественностью — с начала пандемии предпринимаются усилия по ликвидации образовательного неравенства.

Так, национальный оператор связи Кыргызстана предложил учителям и учащимся специальный льготный тариф. В Узбекистане с помощью краудфандинга и средств Европейского банка развития запустили образовательную онлайн-платформу. В Казахстане для школьников записали и показали по республиканским каналам более 6 тысяч телеуроков. В Таджикистане минобразования распространяет среди школ электронные курсы и материалы на жёстких дисках.

Согласно исследованиям Всемирного Банка, страны с высоким уровнем неравенства в образовании показывают тенденцию к транслированию бедности из поколения в поколение («ловушка нищеты»). По оценкам международного института, в 2020 году ожидается рост масштабов крайней бедности впервые за более чем 20 лет.

Привлечь внимание к причинам сложившейся ситуации и предложить приемлемые решения призван проект «Новые грани образовательного неравенства в странах Центральной Азии: от измерения проблемы к изменениям политик». Он реализуется исследователями четырех стран под эгидой ОФ «PaperLab».