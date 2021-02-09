В детских садах Узбекистана появятся роботы из Кореи, обучающие программированию

CentralAsia (UZ) - Министерство дошкольного образования Узбекистана запустило пилотный проект по развитию в детях алгоритмического мышления, направленного на эффективное решение задач.

9 февраля 2021 года состоялась церемония передачи умных роботов Albert и Genibot, предназначенных для обучения детей робототехнике и навыкам программирования. Партнеры из Республики Корея подарили ДОО Узбекистана 275 роботов и 350 обучающих пособий.

Мероприятие прошло в онлайн-формате при участии представителей Министерства дошкольного образования, Корейского института продвижения индустрии роботов KIRIA, Корейской ассоциации педагогов, а также компаний FRG Korea, Dazzle Edu, Genie Robot и SK Telecom.

Роботы Albert и Genibot предназначены для воспитанников от 6 лет. На первом этапе при помощи готовых карточек кодирования ребенок заставляет игрушку двигаться, мигать глазами, говорить. Так он понимает, как работают блоки кода. Дети постарше, подключив робота к смартфону, могут создавать собственные команды и алгоритмы.

Программа обучения на базе роботов продемонстрировала высокие результаты в Республике Корея. Там при поддержке правительства были открыты 140 классов, охватившие более тысячи учеников по всей стране. Аналогичные пилотные программы запустили школы и детские сады во Франции, Испании, Коста-Рике и Перу.

Роботы Albert и Genibot будут распределены в 53 ДОО по всему Узбекистану. Обучением педагогов на местах и мониторингом результатов пилотного проекта займется Инновационный центр информационных и педагогических технологий при МДО.

Если пилотный проект завершится успешно, то Министерство дошкольного образования Узбекистана обеспечит больше детских садов умными роботами, а также дополнит их функционал программой для детей с ограниченными возможностями здоровья.