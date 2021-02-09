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  9 февраля 2021
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В Туркменистане произошло землетрясение магнитудой 4,3

CentralAsia (TM) -  В Балканском велаяте Туркменистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщается на сайте сейсмологического мониторинга Volkano Discovery.

Подземные толчки были зафиксированы 9 февраля в 5:39 по местному времени. Эпицентр располагался на глубине 10 километров в 122 километрах от Балканабада.

Источник turkmen.news сообщил, что местные жители ощущали толчки. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

13 декабря в Балканском велаяте также произошло землетрясение магнитудой 4,9 с эпицентром в 105 километрах от Балканабада. А 6 декабря землетрясение с такой же магнитудой было зафиксировано в Лебапском велаяте.

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