В Туркменистане произошло землетрясение магнитудой 4,3

CentralAsia (TM) - В Балканском велаяте Туркменистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщается на сайте сейсмологического мониторинга Volkano Discovery.

Подземные толчки были зафиксированы 9 февраля в 5:39 по местному времени. Эпицентр располагался на глубине 10 километров в 122 километрах от Балканабада.

Источник turkmen.news сообщил, что местные жители ощущали толчки. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

13 декабря в Балканском велаяте также произошло землетрясение магнитудой 4,9 с эпицентром в 105 километрах от Балканабада. А 6 декабря землетрясение с такой же магнитудой было зафиксировано в Лебапском велаяте.