В Туркменистане произошло землетрясение магнитудой 4,3
- Туркменистан, происшествия
- 15:17, 09 февраля 2021
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CentralAsia (TM) - В Балканском велаяте Туркменистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщается на сайте сейсмологического мониторинга Volkano Discovery.
Подземные толчки были зафиксированы 9 февраля в 5:39 по местному времени. Эпицентр располагался на глубине 10 километров в 122 километрах от Балканабада.
Источник turkmen.news сообщил, что местные жители ощущали толчки. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
13 декабря в Балканском велаяте также произошло землетрясение магнитудой 4,9 с эпицентром в 105 километрах от Балканабада. А 6 декабря землетрясение с такой же магнитудой было зафиксировано в Лебапском велаяте.