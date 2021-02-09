Казахстан безвозмездно передаст Таджикистану боеприпасы

CentralAsia (TJ) - Министерство обороны Казахстана разработало два проекта постановлений об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызстану и Таджикистану, передает zakon.kz.

В пояснительных записках указано, что проекты разработаны в соответствии с законом РК “О международных договорах Республики Казахстан”. Проекты предполагают оказание Казахстаном Кыргызстану и Таджикистану безвозмездной военно-технической помощи в виде передачи военного имущества.

Также указано, что “передаваемое имущество является неиспользуемым и хранится в излишнем количестве, в связи с чем бюджетные средства на его восстановление не потребуются”.

Отмечается, что Казахстан обеспечит доставку военного имущества железнодорожным транспортом со станции “Отар” (Жамбылская область) до территории Таджикистана (станция “Рохати”, город Душанбе). И также обеспечит доставку в Кыргызстан (населенный пункт Кой-Таш).

И Кыргызстан и Таджикистан не смогут передавать полученное от РК военное имущество третьей стороне.

Казахстан намерен передать Таджикистану следующие виды боеприпасов:

5,45 мм патронов с пулей ПС – 3 000 240 штук

23 мм патрон – 20 076

82 мм выстрел – 10 000

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