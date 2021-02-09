Во Франции создали устройство для тестирования на COVID-19 с помощью смартфона

CentralAsia (CA) - Ученые из Университета Лилля во Франции разработали устройство, позволяющее человеку самостоятельно провести тест на коронавирус с помощью смартфона, местный портал France Info.

По данным издания, устройство напоминает по форме флеш-накопитель, который подключается в разъем мобильного телефона. В устройство вставлена одноразовая тестовая полоска, на которую нужно поместить несколько капель жидкости, полученной взятием мазка из полости носа. Через 10 минут результат теста отображается на экране телефона вместе с графиком и цифровыми показателями.

Принцип основан на выявлении спайк-протеинов, которыми окружен коронавирус. Именно на них и реагирует датчик, так как их появление меняет силу сигнала на его электродах. Ученые также отметили, что устройство под названием Cordial способно выявлять наличие вируса в 90 процентах случаев.

Как пояснили эксперты, в данный момент сложность в том, что правильно вставить одноразовую тестовую полоску могут преимущественно медицинские работники. Тем не менее, по словам разработчиков, они близки к завершению в создании усовершенствованного прибора, который проводит более легкий тест на основе слюны.

Отмечается, что устройство уже прошло полные клинические испытания. В марте 2021 года планируется запустить массовое производство.