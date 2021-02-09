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  9 февраля 2021
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В Самаркандской области задержали организаторов петушиных боев. Всего 51 человек

CentralAsia (UZ) -  Правоохранительные органы Самаркандской области пресекли деятельность игрового бизнеса в Каттакургане.

Как сообщает издание stv, в ходе совместной операции органов внутренних дел задержан организатор петушиных боев М.Ф. (1980 г.р.). В своем доме мужчина соорудил арену и создал все условия для проведения боев. Чтобы попасть в игровой клуб посетители платили по 10 тысяч сумов (около 1 доллара).

В тот день, как выяснилось, поучаствовать в петушиных боях пришло около 70 человек. Обыск со стороны сотрудников ОВД выявил наличие «марихуаны» в карманах трех человек, которые были должным образом зарегистрированы.

По данным информационной службы УВД по Самаркандской области, в ходе операции составлены административные протоколы на 51 человека в соответствии с частью 1 статьи 54 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности (нарушение правил борьбы с эпидемиями).

По закону, данная мера наказания влечет наложение штрафа на граждан от трех до пяти, а на должностных лиц — от десяти до пятнадцати минимальных размеров заработной платы.

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