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  9 февраля 2021
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ВОЗ исключила сценарий зарождения коронавируса в лаборатории

CentralAsia (CA) -  Миссия ВОЗ в китайском Ухане на пресс-конференции отчиталась о предварительных итогах расследования происхождения коронавируса. Эксперты исключили вероятность того, что он имел искусственное происхождение, передает РБК.

Специалисты ВОЗ подтвердили озвученную еще в начале пандемии версию, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей. Их популяции и стали природным источником вируса. Однако маловероятно, что в Ухань SARS-CoV-2 попал через летучих мышей. Предположительно, у него был промежуточный носитель.

Всего у экспертов ВОЗ было четыре версии попадания вируса в человеческую популяцию:

прямое заражение от летучих мышей;

передача вируса к человеку от промежуточного вида животного, потенциально близкого к людям. В нем вирус мог адаптироваться и распространяться до передачи к человеку;

передача через продовольственную цепочку. В этом случае вирус мог попасть в Ухань издалека, сохранившись, к примеру, на поверхности замороженных продуктов;

последняя версия - искусственное происхождение вируса, его создание в лаборатории.

Глава миссии ВОЗ Бен Эмбарек сообщил, что четвертую версию эксперты сочли маловероятной. Поэтому они не будут рекомендовать ее для дальнейшего изучения. Версия с промежуточным носителем является самой реалистичной, считают эксперты организации. Также не исключен сценарий с распространением вируса по пищевой цепочке.

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