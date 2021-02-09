В Турции задержали организаторов проституции, среди задержанных есть гражданки Туркменистана

CentralAsia (TM) - В Стамбуле проведена спецоперация по разгрому банды, которая организовывала занятие проституцией. Об этом сообщает издание Karar.

Как передает turkmen.news, п о итогам спецоперации, которая готовилась пять месяцев, по 32 адресам были задержаны 42 человека, в том числе 13 иностранок. По информации некоторых турецких СМИ, это гражданки Узбекистана и Туркменистана. Их передали иммиграционной службе для депортации. Еще 15 женщин были освобождены после дачи показаний. 14 подозреваемых, включая предполагаемого главаря банды, помещены под арест.

Как выяснила турецкая полиция, члены банды заманивали иностранок в Стамбул, обещая предоставить работу. Затем их фотографировали обнаженными и угрожали отправить эти снимки их семьям, если они откажутся заниматься проституцией. Кроме того, администратор сети по кличке «Мама» убеждала мигранток, что они могут за час получить деньги, которые за месяц не заработают в своих странах. Сутенеры создали в мессенджере WhatsApp группу под названием «Пончик» (Ponçik), в которой женщины договаривались с клиентами о встречах.

Женщины находились в Турции по туристическим визам. Используя свои загранпаспорта, они могли ходить к клиентам во время комендантского часа, действующего в Турции в выходные дни из-за эпидемии COVID-19. Комендантский час введен только для местных жителей, а на туристов ограничения не распространяются.

Из-за эпидемии COVID-19 многие гражданки Туркменистана в Турции потеряли работу и оказались в бедственном положении. Вернуться на родину они не могут, потому что власти Туркменистана организуют слишком мало вывозных рейсов. В ноябре журналистам стало известно о четырех гражданках Туркменистана, которых после потери работы обманом переманили из Турции в Сирию.