В Британии пригрозили сажать на 10 лет за нарушение карантина при въезде

CentralAsia (CA) - Британские власти намерены ужесточить меры наказания за нарушение карантинного режима на границе. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Одно из самых жестких нововведений — угроза тюремного заключения на срок до десяти лет для тех, кто побывал в странах, внесенных в красный список по COVID-19, за десять дней до возвращения в Великобританию и не сообщил об этом.

«Любой, кто солжет в форме поиска пассажиров и попытается скрыть, что находился в стране из нашего красного списка за десять дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до десяти лет», — пригрозил министр.

Для не сдавших обязательный тест на COVID-19 при возвращении установлен штраф £1 тыс. (около 100 тыс. руб.). Не сдавшим второй обязательный тест грозит штраф £2 тыс. и продление обязательного карантина до 14 дней.

Штраф £5 тыс., который при повторном нарушении увеличивается до £10 тыс., грозит за нарушение карантина после возвращения в Великобританию.

Сейчас в красном списке стран, неблагополучных по COVID-19, находятся 33 государства.