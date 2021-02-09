Государственное телевидение Туркменистана переходит на самофинансирование

CentralAsia (TM) - Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии будет поэтапно переведен на самофинансирование. Об этом сообщает Trend.

По данным издания, вопрос о передаче Госкомитета на самостоятельное финансирование поднял президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Как сообщает государственное информагентство ТДХ, 7 февраля президент Бердымухаммедов провел видеоконференцию, посвященную сфере культуры и средствам массовой информации. На встрече присутствовали некоторые вице-премьеры, высокопоставленные представители культуры и руководители СМИ.

«Говоря о модернизации материально-технической базы Госкомитета, он поручил предпринять необходимые шаги для поэтапного перевода ее на самообеспечение», сообщает ТДХ.

Усилия Туркменистана по переводу телевидения, радио и кино на самофинансирование совпадают с продолжающимся экономическим кризисом в стране.

В ходе встречи с представителями ведомств президент дал ряд поручений по работе издательств. Он подчеркнул необходимость сосредоточения внимания на государственном бюджете и сказал, что сейчас это важно.

Ранее, в начале января, в Туркменистане было объединено несколько газет и журналов в рамках усилий по экономии государственных средств. Газеты "Туркмен дили", "Мугаллымлар газети", "Галкыныш" были объединены с газетой «Ватан», журнал «Возрождение» объединен с журналом «Дияр». По сообщениям официальных СМИ, принятые меры позволят сэкономить более 123 тонн бумаги в стране.

Позже, в середине января, некоторые газеты в Туркменистане упразднили должность «заместителя главного редактора». Официальные СМИ отмечали, что отмена соответствующих вакансий не повлияла на численность сотрудников.

Между тем, в Туркменистане продолжают переводить газеты и журналы на цифровой формат. У газет нет своих вебсайтов, но их содержание доступно читателям в формате pdf на официальном сайте Госиздата.

По данным Государственного издательства, в стране издается 24 газеты и 7 журналов. Также существуют сайты, подконтрольные ТДХ "Туркменистан Сегодня" и "Туркменистан Золотой век". Из издающихся в стране газет только «Заман: Туркменистан» и «Рысгал» финансируются из частных источников. Но, по мнению наблюдателей, все газеты и журналы в стране идентичны по содержанию и служат государственной пропаганде.

Кроме того, на встрече 7 февраля президент еще раз потребовал, чтобы работники СМИ и культуры продвигали предполагаемый прогресс в стране новаторскими способами. На встрече 7 февраля президент поручил Министерству культуры совместно с Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии выпускать для общественности «интересные, привлекательные, национальные, качественные современные фильмы».