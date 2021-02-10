Монголия стремится больше налоговых поступлений от расширения медного рудника Оюу-Толгой компании Rio Tinto

CentralAsia (MNG) - Монголия хочет больше налоговых поступлений в рамках пересмотренной сделки по расширению медно-золотого рудника Оюу-Толгой компании Rio Tinto, а не большей доли участия в проекте, сообщил агентству Reuters в понедельник человек, непосредственно знакомый с мнением правительства, поскольку обе стороны стремятся разрешить давнее противостояние по поводу разработки, -передает Mining Weekly.

В воскресенье Financial Times сообщила, что Улан-Батор добивается соглашения с Rio Tinto о прекращении сделки по расширению рудника и замене его новым пактом, который предлагает лучшие условия.

«Очевидно, что мы хотели бы иметь больше налоговых поступлений», - сказал человек, отказавшись назвать свое имя из-за деликатности вопроса.

Рудник является одним из крупнейших в мире известных месторождений меди и золота. Правительству принадлежит 34% акций в проекте стоимостью 6,75 млрд долларов, а остальная часть принадлежит Turquoise Hill, контролируемой Rio Tinto.

Улан-Батор ранее заявлял Rio Tinto, что обеспокоен тем, что экономические выгоды от разработки месторождения были подорваны из-за значительного увеличения затрат.

Согласно текущим планам, Улан-Батор не получит дивиденды до 2051 года, в то время как Оюу-Толгой не будет платить «значимый» корпоративный подоходный налог, сказал этот человек. «Это действительно беспокоит».

Rio Tinto не сразу ответил на запрос о комментарии.

На своем веб-сайте Rio Tinto сообщает, что с 2010 года Оюу-Толгой выплатила государству более 2,7 млрд долларов налогов, сборов и других платежей.

Источник сообщил, что на прошлой неделе представители правительства встретились с Болдом Баатаром, гражданином Монголии, недавнее назначение которого на должность руководителя медных операций Rio Tinto широко рассматривается как попытка улучшить отношения с правительством и добиться прогресса в переговорах по проекту.

Болд пообещал обсудить планы с новым правительством и работать над их решением.

Подземное расширение приведет к увеличению годовой добычи почти до 500 000 тонн в год, что сделает его одним из крупнейших в мире медных рудников.

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