МИД Монголии соболезнует в связи со смертью бывшего госсекретаря США Шульца

CentralAsia (MNG) - 9 февраля министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла посла США Майкла Клечески, чтобы обсудить двусторонние отношения между Монголией и США.

Поздравив министра иностранных дел с назначением, посол США выразил свое удовлетворение широкими отношениями между двумя странами. «Я ценю продуктивную дискуссию с министром иностранных дел Батцэцэгом. Многое нужно обсудить в рамках широких отношений между нашими двумя странами», -отметил Майкл Клечески.

Министр Батцэцэг отметила успешное развитие стратегического партнерства между Монголией и США и заверила, что правительство Монголии готово развивать сотрудничество с США в торгово-экономической и гуманитарной областях. В частности, она подчеркнула возможности сотрудничества в увеличении шансов для монгольской молодежи изучать английский язык на основе прошлого опыта работы с Корпусом мира.

В этом году исполняется 30 лет программе Корпуса мира в Монголии. Обе стороны также выразили удовлетворение взаимной поддержкой, оказанной друг другу во время пандемии COVID-19.

На встрече министр Батцэцэг выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего государственного секретаря США Джорджа Шульца, подписавшего меморандум об установлении дипломатических отношений между Монголией и США 27 января 1987 года, представляя американскую сторону.

Джордж Шульц, 60-й государственный секретарь США, скончался в возрасте 100 лет. За время своей политической карьеры Щульц занимал посты в госдепартаменте, министерстве финансов, министерстве труда и административно-бюджетном управлении. Бывший госсекретарь США отметил свое столетие в декабре 2020 года.

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