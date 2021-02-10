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  10 февраля 2021
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Снегопад и низкие температуры ожидаются на монгольский Новый год — Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) -  Национальное агентство метеорологии и окружающей среды выпустило предупреждение о метелях в западном регионе сегодня и завтра. Сегодня вечером и завтра ожидается снегопад и сильный ветер в западных частях страны, а 11 февраля — в восточных регионах.

Снегопад и метели ожидаются в большей части центральных аймаков и северных частях восточных аймаков 11 февраля, в северном регионе 12 февраля, в южных частях западных аймаков и в некоторых частях аймаков Гоби 13 февраля, а в некоторых частях страны 14 февраля.

11 и 12 февраля на большей части территории страны скорость ветра будет достигать 18-20 м / с, а в некоторых частях страны 13 и 14 февраля — 12-14 м / с.

При понижении температуры с 11 февраля в котловине озера Увс и Дархад, недалеко от Хурэнбэлчира, в истоке реки Завхан, а также в бассейнах рек Идэр, Тэс и Байдраг температура будет колебаться от -33 до -38 градусов по Цельсию ночью и от -21 до -26 днем.

В горных районах Хангая, Хубсугула и Хэнтия, в бассейнах рек Орхон, Хараа, Ерөө, Хэрлэн, Онон, Улз и Халх температура ночью будет от -26 до -31, а ночью от -15 до - 20 в течение дня.

В малоснежных регионах страны ночная температура составит от -10 до -15 градусов по Цельсию, а дневная - от 0 до -5 градусов по Цельсию.

В других районах ожидается температура от -18 до -23 ночью и от -7 до -12 днем.

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