Госкомпания Erdenes Mongol выплатила дивиденды в размере 2,37 млрд тугриков

CentralAsia (MNG) - ООО «Erdenes Mongol», созданное в 2007 году с целью представлять правительство Монголии при разработке стратегически важных месторождений полезных ископаемых, передало в общей сложности 2 млрд 37 млн тугриков (около $ 715 тыс.) правительственному агентству по координации политики в отношении государственного имущества для оплаты распределение дивидендов на 100 млн акций.

В 2019 году капитал Erdenes Mongol составил 11,9 триллиона тугриков (около $ 4,2 млрд) , а его доходы составили 265 миллиардов тугриков (около $ 93 млн) для выплаты 48,3 миллиарда тугриков (около $ 17 млн) в государственный бюджет в качестве оплаты налогов и сборов. В рамках своей социальной ответственности и на основе чистой прибыли, полученной в 2019 году, государственная компания впервые выплачивает дивиденды своим акционерам.

ООО «Erdenes Mongol» фокусируется на обеспечении комплексной и эффективной стратегии и управления путем владения государственными акциями и долями в юридических лицах, имеющих лицензию на разработку стратегически важных месторождений полезных ископаемых, и юридических лицах, реализующих связанные с ними проекты и программы по развитию инфраструктуры.

Обладая 13 специальными лицензиями на разведку и добычу, ООО «Erdenes Mongol» имеет 13 дочерних компаний и 2 проектных единицы. В частности, компания владеет более 50% акций АО «Эрдэнэс Таван Толгой», АО «Багануур», АО «Шивээ Овоо», ООО «Мон-Атом», ООО «Эрдэнэс Шивээ Энерджи», ООО «Эрдэнэс Метан» и ООО «Эрдэнэс Эссет Менеджмент».

Оно также владеет государственными акциями в 34% Oyu Tolgoi LLC через свою дочернюю компанию Erdenes Oyu Tolgoi и управляет компанией Gashuun Sukhait Road LLC, которая была создана на основе государственно-частного партнерства, для управления использованием транспортных средств, технического обслуживания и ремонт.

В 2020 году компания взяла на себя обязательство реализовать закон о единовременном аннулировании долгов по кредитам, обеспеченным пенсиями, с использованием будущей прибыли от серебряного депозита Салхит, принадлежащего ее дочерней компании Erdenes Silver Resources. Компания продолжит работу по распределению 1 млн тугриков в мае 2021 года каждому пенсионеру, который не брал кредит под пенсионное обеспечение в 2019 году и не получал льгот по закону.

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