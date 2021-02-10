[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия стала 23-й страной в мире, одобрившей вакцину Sputnik V

CentralAsia (MNG) -  Минздрав Монголии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса Sputnik V в ускоренном порядке, сообщил во вторник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Вакцина была одобрена в рамках процедуры разрешения на экстренное использование без дополнительных клинических испытаний в стране. Разрешение на экстренное применение (EUA) было получено при содействии местного партнера РФПИ Mongol Emimpex Concern LLC, ведущей фармацевтической компании страны», - говорится в пресс-релизе РФПИ.

Таким образом Монголия стала 23-й страной в мире, одобрившей вакцину Sputnik V.

Ранее в этом месяце рецензируемый медицинский журнал The Lancet опубликовал промежуточный анализ фазы 3 испытания вакцины Sputnik V, показывающий ее эффективность 91,6% против симптоматического COVID-19.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монголия просит Rio Tinto взаимно отменить сделку с Оюу-Толгой
  • В Танзании 15 человек погибли от неизвестной болезни
  • Девушка из Монголии назначена советником правительства Великобритании


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com