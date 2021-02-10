CentralAsia (MNG) - Минздрав Монголии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса Sputnik V в ускоренном порядке, сообщил во вторник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Вакцина была одобрена в рамках процедуры разрешения на экстренное использование без дополнительных клинических испытаний в стране. Разрешение на экстренное применение (EUA) было получено при содействии местного партнера РФПИ Mongol Emimpex Concern LLC, ведущей фармацевтической компании страны», - говорится в пресс-релизе РФПИ.

Таким образом Монголия стала 23-й страной в мире, одобрившей вакцину Sputnik V.

Ранее в этом месяце рецензируемый медицинский журнал The Lancet опубликовал промежуточный анализ фазы 3 испытания вакцины Sputnik V, показывающий ее эффективность 91,6% против симптоматического COVID-19.

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