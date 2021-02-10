Посол КНР в Монголии отметил, что ни один случай заражения COVID-19 не был передан между двумя странами

CentralAsia (MNG) - 9 февраля министр здравоохранения С.Энхболд принял посла Китая в Монголии Чай Венруи.

В начале встречи посол подчеркнул, что сотрудничество в сфере здравоохранения является важной частью отношений всеобъемлющего партнерства между двумя странами, и сотрудничество между двумя министерствами здравоохранения в последние годы успешно развивается. В частности, посол отметил, что ни один случай заражения COVID-19 не был передан между двумя странами в результате оказания взаимной поддержки и тесного сотрудничества путем обмена информацией.

Ссылаясь на то, что в своем выступлении на Всемирной ассамблее здравоохранения 2020 года президент Китая Си Цзиньпин отметил, что Китай разработает вакцину против COVID-19 и предоставит ее странам, посол сказал, что заявление вступило в силу, когда страна приняла решение поставить 10 миллионов доз. вакцины к программе COVAX. «Одновременно с этим Китай предоставит вакцины 53 развивающимся странам, а Монголия входит в список стран, которые получат вакцину в первую очередь».

Выразив свою искреннюю благодарность Правительству Китая за оказание безвозвратной помощи в виде необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты Монголии и обмен знаниями и опытом, министр здравоохранения проинформировал о некоторых мерах, принимаемых в отношении увеличения кластеров инфекций в общинах в столица и подготовительные работы к вакцинации.

Министр также выразил желание приложить усилия для сохранения успеха нулевой передачи инфекции между двумя странами, а также развивать двустороннее сотрудничество в секторе здравоохранения во многих других направлениях, когда пандемия утихнет.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения