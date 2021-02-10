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  10 февраля 2021
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Монголия проведет массовое тестирование COVID-19 во время карантина по монгольскому Новому году — Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) -  Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) решила ввести строгие карантинные меры во время новогодних праздников по лунному календарю. Они будут реализованы с 11 по 23 февраля; допускаются к работе только сотрудники из 14 секторов.

В этот период ГЧК планирует провести массовые тесты на COVID-19 в 420 многоквартирных домах в Улан-Баторе.

Правительство одобрило 30 миллиардов тугриков (около $ 10,5 млн) на массовые тесты на коронавируса; четыре миллиарда тугриков (около $ 1,4 млн) из бюджета города Улан-Батора и 26 миллиардов тугриков (около $ 9,1 млн) из государственных средств.

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