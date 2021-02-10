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  10 февраля 2021
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В Узбекистане с 1 марта вводится туристический сбор для граждан страны

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 1 марта вводится туристический сбор, который будут платить граждане за каждый день проживания в гостинице.

Президент Шавкат Мирзиёев 9 февраля подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан».

Согласно документу, с 1 марта текущего года для граждан Узбекистана и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике, вводится туристский (гостиничный) сбор, за каждый день их пребывания в средствах размещения в размере, устанавливаемом Кабинетом Министров.

Размер туристического сбора пока не установлен.

«При этом средства, поступающие от оплаты туристского (гостиничного) сбора, направляются на финансирование мероприятий по продвижению и стимулированию внутреннего туризма, обеспечению загруженности средств размещения в период низкого туристского сезона», - говорится в документе.

Этим же документом установлено, что в дни основных пяти праздников узбекистанцы будут гарантированно отдыхать не менее трех дней.

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