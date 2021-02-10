ВОЗ отвергла теорию об утечке COVID-19 из уханьской лаборатории

CentralAsia (CA) - Эксперты Всемирной организации здравоохранения, занимающиеся расследованием происхождения коронавируса, опровергли возникновение COVID-19 в результате утечки из уханьской лаборатории.



Среди других версий распространения коронавируса может быть заражение от животного напрямую или через замороженные продукты, отметили в ВОЗ.



Глава делегации Бен Эмбарек заявил, что для изучения теории об утечке не требуется никаких дополнительных исследований.



По словам Эмбарека, вирус мог попасть на уханьский рынок через замороженные продукты. «Рынок в Ухане занимался, главным образом, замороженными продуктами животного происхождения, морепродуктами»,- пояснил эту теорию глава делегации ВОЗ.



Предположение об утечке вируса из уханьской лаборатории выдвинул бывший президент США Дональд Трамп. Правительство Китая в свою очередь опровергает эту теорию.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования пандемии в середине января. В состав группы входят вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама. Ученые подозревают, что вирус перешел к людям от летучих мышей или других животных на юго-западе Китая. Согласно опубликованной ВОЗ программе, у ученых нет планов оценивать, могла ли произойти случайная утечка коронавируса в уханьской лаборатории.