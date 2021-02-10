[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ отвергла теорию об утечке COVID-19 из уханьской лаборатории

CentralAsia (CA) -  Эксперты Всемирной организации здравоохранения, занимающиеся расследованием происхождения коронавируса, опровергли возникновение COVID-19 в результате утечки из уханьской лаборатории.

Среди других версий распространения коронавируса может быть заражение от животного напрямую или через замороженные продукты, отметили в ВОЗ.

Глава делегации Бен Эмбарек заявил, что для изучения теории об утечке не требуется никаких дополнительных исследований.

По словам Эмбарека, вирус мог попасть на уханьский рынок через замороженные продукты. «Рынок в Ухане занимался, главным образом, замороженными продуктами животного происхождения, морепродуктами»,- пояснил эту теорию глава делегации ВОЗ.

Предположение об утечке вируса из уханьской лаборатории выдвинул бывший президент США Дональд Трамп. Правительство Китая в свою очередь опровергает эту теорию.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования пандемии в середине января. В состав группы входят вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама. Ученые подозревают, что вирус перешел к людям от летучих мышей или других животных на юго-западе Китая. Согласно опубликованной ВОЗ программе, у ученых нет планов оценивать, могла ли произойти случайная утечка коронавируса в уханьской лаборатории.

print
  • Монголия стала 23-й страной в мире, одобрившей вакцину от коронавируса Sputnik V
  • BioNTech произведет 750 млн доз вакцины за год
  • Монголия просит Rio Tinto взаимно отменить сделку с Оюу-Толгой


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com