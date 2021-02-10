Министр энергетики объяснил, почему «газ, который может обеспечить три Узбекистана» не доходит до населения

CentralAsia (UZ) - В интервью «Голосу Америки» министр энергетики Алишер Султанов сказал, что добываемый в стране газ «может обеспечить три Узбекистана».

По словам министра, Турция с 95-миллионным населением с развитым производством и Узбекистан с 35-миллионным населением потребляют по 45 млрд кубометров газа в год.

Алишер Султанов отметил, даже если в некоторых районах будет проложен газопровод, давления газа в трубопроводе будет недостаточно.

Министр назвал ситуацию «системной проблемой, которая возникает с экономической, ментальной и идеологической точки зрения». «Поэтому энергоэффективность должна стать нашим главным девизом на ближайшие годы. Основная реформа - это экономия энергии», - сказал он.

По его словам, в каждом доме родители должны с раннего возраста учить своих детей экономить воду и выключать свет при выходе из дома. По словам Султанова, 70% предприятий и организаций Узбекистана имеют неэнергосберегающее оборудование. Только если в домах и на предприятиях будет установлено энергосберегающее оборудование, Узбекистан сможет снизить потребление энергии минимум в 3-4 раза, сказал министр.