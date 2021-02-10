На утро 10 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 1053 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1053 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарской области - 195;

- в городе Нур-Султан - 138;

- Акмолинской области - 95;

- городе Алматы - 91;

- Западно-Казахстанской области – 84;

- Костанайской области - 81;

- Восточно-Казахстанской области - 78;

- Карагандинской области - 69;,

- Северо-Казахстанской области - 68;

- Атырауской области - 49;

- Алматинской области - 48;

- городе Шымкент - 17;

- Актюбинской области - 14;

- Жамбылской области - 10;

- Кызылординской области - 9;

- Туркестанской области - 6;

- Мангистауской области - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 198 086 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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