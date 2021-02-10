На утро 10 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 1053 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1053 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарской области - 195;
- в городе Нур-Султан - 138;
- Акмолинской области - 95;
- городе Алматы - 91;
- Западно-Казахстанской области – 84;
- Костанайской области - 81;
- Восточно-Казахстанской области - 78;
- Карагандинской области - 69;,
- Северо-Казахстанской области - 68;
- Атырауской области - 49;
- Алматинской области - 48;
- городе Шымкент - 17;
- Актюбинской области - 14;
- Жамбылской области - 10;
- Кызылординской области - 9;
- Туркестанской области - 6;
- Мангистауской области - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 198 086 случаев коронавируса.