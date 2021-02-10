[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 54 человек. Всего —2174

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за последние сутки проведено 25 245 ПЦР тестов, и у 54 человек выявлен COVID-19. Все случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 38 человек. Таким образом, всего в Монголии 1584 человека вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 2174 случая коронавируса. Из 577 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 88 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Демократы и республиканцы согласовали регламент по импичменту Трампа
  • Сенат США признал процесс импичмента Трампу конституционным
  • Узбекистан ввел безвизовый режим на 10 дней с некоторыми странами


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com