В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 54 человек. Всего —2174

CentralAsia (MNG) - В Монголии за последние сутки проведено 25 245 ПЦР тестов, и у 54 человек выявлен COVID-19. Все случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 38 человек. Таким образом, всего в Монголии 1584 человека вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 2174 случая коронавируса. Из 577 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 88 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии

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