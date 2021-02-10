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  10 февраля 2021
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В Узбекистан прибыли 27 американских учителей, которые будут преподавать английский в школах

CentralAsia (UZ) -  Министр народного образования Шерзод Шерматов и посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм приняли участие на церемонии, посвященной встрече группы из 27 учителей английского языка и ученых из США.

Как сообщили в посольстве США, прибывшие специалисты будут преподавать в школах и вузах Узбекистана. Группа, прибывшая в январе и прошедшая двухнедельный карантинный период и ознакомительную беседу, стала первой группой участников обмена из США, прибывшей в Центральную Азию с момента начала пандемии коронавируса.

«Мы очень рады приветствовать вас здесь и праздновать ваш приезд вместе с правительством Узбекистана. Вы отправились в важный путь, чтобы укрепить связи между нашими двумя странами и поделиться своим опытом в преподавании английского языка, профессиональной подготовке, научных исследованиях и педагогике со своими коллегами из Узбекистана», - сказал посол Розенблюм в своей приветственной речи.

Большинство учителей присоединятся к местным учителям и будут принимать непосредственное участие в обучении учеников в классах. Семь членов группы участвуют в пилотном проекте «Тренеры» в рамках программы «English Speaking Nation», цель которого – предложить учителям иностранных языков в средних школах Узбекистана возможности профессионального развития и повышения квалификации. Данная программа реализуется Американскими советами в сотрудничестве с Министерством народного образования за счет гранта Отдела по связям с общественностью посольства США.

Преподаватели из США отправятся в школы 10 февраля и приступят к своим преподавательским обязанностям.

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