Сенат США признал процесс импичмента Трампу конституционным
- Азия и мир, общество
- 9:38, 10 февраля 2021
- Просмотров: 600
CentralAsia (CA) - Сенат Конгресса США признал процесс импичмента над бывшим президентом Дональдом Трампом конституционным.
За конституционность импичмента проголосовало 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Однако 44 сенатора-республиканца, проголосовав против, дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. Для того чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.
Таким образом, процесс импичмента будет продолжен.
Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов президентских выборов.