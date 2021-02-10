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  10 февраля 2021
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Сенат США признал процесс импичмента Трампу конституционным

CentralAsia (CA) -  Сенат Конгресса США признал процесс импичмента над бывшим президентом Дональдом Трампом конституционным.

За конституционность импичмента проголосовало 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Однако 44 сенатора-республиканца, проголосовав против, дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. Для того чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.

Таким образом, процесс импичмента будет продолжен.

Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов президентских выборов.

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