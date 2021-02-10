Стала известна причина крушения вертолета Коби Брайанта

Коби Брайант с дочерью Джианной

CentralAsia (CA) - Пилот вертолета, на котором разбился в январе 2020 года чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант, его дочь и остальные пассажиры, допустил ошибку, когда решил не менять курс, несмотря на облачность, пишет ТАСС.



Как заявили представители Национального управления США по безопасности на транспорте, пилот Ара Зобаян, по всей видимости, был дезориентирован из-за плотной облачности. Согласно предписаниям регуляторов, он должен был изменить маршрут, чтобы обойти облака.



«Он даже не сделал так, как его учили при подготовке», - сказал представитель управления Томас Чапман. Как констатировали следователи, пока нет причин полагать, что Брайант оказывал давление на Зобаяна.



26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. Вдова Брайанта подала иск к компании Island Express, владевшей вертолетом. Она также обвинила пилота в халатности.

