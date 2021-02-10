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  10 февраля 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,2 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1233 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 179 277 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 21 419;

- Нур-Султан - 21 208;

- Восточно-Казахстанская область - 19 698;

- Атырауская область - 15 663;

- Павлодарская область - 14 069;

- Карагандинская область - 13 311;

- Северо-Казахстанская область - 10 832;

- Акмолинская область - 9924;

- Костанайская область - 9531;

- Западно-Казахстанская область - 9444;

- Алматинская область - 8219;

- Шымкент - 5435;

- Жамбылская область - 5362;

- Туркестанская область - 3964;

- Актюбинская область - 3871;

- Мангистауская область - 3788;

- Кызылординская область - 3539.

Коронавирус в Казахстане
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