В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,2 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1233 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 179 277 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 21 419;
- Нур-Султан - 21 208;
- Восточно-Казахстанская область - 19 698;
- Атырауская область - 15 663;
- Павлодарская область - 14 069;
- Карагандинская область - 13 311;
- Северо-Казахстанская область - 10 832;
- Акмолинская область - 9924;
- Костанайская область - 9531;
- Западно-Казахстанская область - 9444;
- Алматинская область - 8219;
- Шымкент - 5435;
- Жамбылская область - 5362;
- Туркестанская область - 3964;
- Актюбинская область - 3871;
- Мангистауская область - 3788;
- Кызылординская область - 3539.
Коронавирус в Казахстане
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