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  10 февраля 2021
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Коронавирус: в Великобритании могут дать до 10 лет тюрьмы за предоставление ложной информации при въезде в страну

CentralAsia (CA) -  До 10 лишения свободы за предоставление ложной информации и внушительные суммы денежных штрафов — британские власти планируют с 15 февраля ужесточить меры наказания на нарушение карантина при въезде в страну. Об этом сообщает Euronews.

На сегодняшний день в «красный список» внесены 33 государства, после возвращения из которых необходимо будет провести на карантине в гостинице 10 дней и дважды пройти тест на коронавирус.

По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэкока, для не сдавших обязательный тест будет установлен штраф в тысячу фунтов стерлингов.

«Для не сдавших второй тест — две тысячи фунтов и автоматическое продление карантина до 14 дней. И от пяти до десяти тысяч фунтов для тех, кто не выполнит требование о карантине в предназначенном для этого отеле», - сказал он.

Из-за распространения новых штаммов коронавируса правительство Испании продлило ограничения на въезд в страну для путешественников из Бразилии, Великобритании и ЮАР . Также принято решение продолжить контроль на сухопутной границе с Португалией.

Правительство Германии собирается продлить локдаун из-за коронавируса до 1 марта. По данным местных СМИ, в среду канцлер Ангела Меркель будет настаивать на этом на встрече с главами федеральных земель. Кабмин и региональные власти хотят вместе с продлением утвердить стратегию выхода из жесткого карантинного режима.

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