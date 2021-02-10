Коронавирус: в Великобритании могут дать до 10 лет тюрьмы за предоставление ложной информации при въезде в страну

CentralAsia (CA) - До 10 лишения свободы за предоставление ложной информации и внушительные суммы денежных штрафов — британские власти планируют с 15 февраля ужесточить меры наказания на нарушение карантина при въезде в страну. Об этом сообщает Euronews.



На сегодняшний день в «красный список» внесены 33 государства, после возвращения из которых необходимо будет провести на карантине в гостинице 10 дней и дважды пройти тест на коронавирус.



По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэкока, для не сдавших обязательный тест будет установлен штраф в тысячу фунтов стерлингов.



«Для не сдавших второй тест — две тысячи фунтов и автоматическое продление карантина до 14 дней. И от пяти до десяти тысяч фунтов для тех, кто не выполнит требование о карантине в предназначенном для этого отеле», - сказал он.



Из-за распространения новых штаммов коронавируса правительство Испании продлило ограничения на въезд в страну для путешественников из Бразилии, Великобритании и ЮАР . Также принято решение продолжить контроль на сухопутной границе с Португалией.



Правительство Германии собирается продлить локдаун из-за коронавируса до 1 марта. По данным местных СМИ, в среду канцлер Ангела Меркель будет настаивать на этом на встрече с главами федеральных земель. Кабмин и региональные власти хотят вместе с продлением утвердить стратегию выхода из жесткого карантинного режима.

