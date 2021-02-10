[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан ввел безвизовый режим на 10 дней с некоторыми странами

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан с 1 марта вводит безвизовый режим сроком на 10 дней со дня въезда для граждан пяти стран. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева, подписанного накануне, 9 февраля.

Безвизовый режим вводится для граждан Королевства Бахрейн, Государства Катар, Государства Кувейт, Султаната Оман и Китайской Народной Республики, включая специальные административные районы Гонконг и Макао, при условии представления авиабилетов по вылету в свою или в третью страну.

В документе отмечается, что полеты иностранных авиакомпаний в Узбекистан, предусматривающие организацию путешествий иностранных туристов из Индонезии, Бангладеш и Малайзии в Республику Узбекистан, а также в рамках программы «Умра+», осуществляются беспрепятственно, за исключением правил безопасности взлета и посадки.

print
  • Девушка из Монголии назначена советником правительства Великобритании
  • Посол КНР в Монголии поздравил монгольский народ с наступающим монгольским Новым годом — Цагаан Сар
  • Монголия стала 23-й страной в мире, одобрившей вакцину от коронавируса Sputnik V


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com