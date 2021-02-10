Узбекистан ввел безвизовый режим на 10 дней с некоторыми странами

CentralAsia (UZ) - Узбекистан с 1 марта вводит безвизовый режим сроком на 10 дней со дня въезда для граждан пяти стран. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева, подписанного накануне, 9 февраля.



Безвизовый режим вводится для граждан Королевства Бахрейн, Государства Катар, Государства Кувейт, Султаната Оман и Китайской Народной Республики, включая специальные административные районы Гонконг и Макао, при условии представления авиабилетов по вылету в свою или в третью страну.

В документе отмечается, что полеты иностранных авиакомпаний в Узбекистан, предусматривающие организацию путешествий иностранных туристов из Индонезии, Бангладеш и Малайзии в Республику Узбекистан, а также в рамках программы «Умра+», осуществляются беспрепятственно, за исключением правил безопасности взлета и посадки.