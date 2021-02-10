В России проводят флешмобы в поддержку Путина

// Евгения Иванченко

CentralAsia (CA) - Жители более десятка российских городов приняли участие во флешмобе «Путин наш президент».



После серии протестный акций в России интернет наводнили ролики в поддержку президента. Как пишет ВВС, они начали появляться в соцсетях в начале февраля — как ответ на протесты в поддержку Алексея Навального. Кто организатор идеи этого флешмоба, неясно, но многие ролики были опубликованы на страницах региональных депутатов от «Единой России».



Одной из первых подобных акций стал флешмоб работников компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге. Первый ролик сотрудники предприятия записали еще 29 января.



Еще один ролик появился 5 февраля. Однако после этого видео, на котором несколько тысяч сотрудников «Сима-ленда» выстроились в надпись «Путин наш президент», предприятие получило предупреждение от министерства общей безопасности Свердловской области - за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.



Программа «Вести» 5 февраля упоминала акции в Ставрополе, Барнауле и Солнечногорске - там флешмоб прошел под песню группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать».



В тот же день о всероссийском флешмобе рассказала «Российская газета».



Подобные ролики снимаются до сих пор. «Фонтанка» рассказала, что 8 февраля сотрудники бюджетных организаций Петербурга снимали схожий ролик на Московской площади на морозе.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что Кремль не имеет отношения к флешмобам.