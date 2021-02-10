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  10 февраля 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 33 новых случая коронавируса. Всего 79 237

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 9 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 237 (+33).

По данным Минздрава, 33 новых случая выявлены в 4 регионах страны.

Всего в стране от коронавируса выздоровели 77 648 (+39) человек, а показатель выздоровления составил 98%.

Из 968 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.

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