В Узбекистане за сутки выявили 33 новых случая коронавируса. Всего 79 237

- Узбекистан, общество
- 11:07, 10 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 9 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 237 (+33).
По данным Минздрава, 33 новых случая выявлены в 4 регионах страны.
Всего в стране от коронавируса выздоровели 77 648 (+39) человек, а показатель выздоровления составил 98%.
Из 968 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.