Стратегическое партнерство Монголии и Японии укрепляется в условиях пандемии COVID-19

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Б. Батцэцэг приняла посла Японии в Монголии Кобаяси Хироюки. В начале встречи посол поздравил Батцэцэг с назначением министром и пожелал успехов в ее начинаниях.

Министр отметила, что визит министра иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу имеет особое значение для укрепления монгольско-японского стратегического партнерства.

Посол подчеркнул важность тесного сотрудничества между двумя странами в борьбе с пандемией COVID-19 и выразил удовлетворение постоянным продолжением тесного сотрудничества двух стран в этой сложной ситуации, доказав, что они являются стратегическими партнерами.

Министр поблагодарила правительство Японии за ценную поддержку и помощь Монголии в борьбе с пандемией COVID-19. В частности, она отметила, что предоставленный правительством Японии заем на чрезвычайное реагирование на COVID-19 и внепроектная грантовая помощь для поддержки экономического и социального развития были своевременными.

Стороны договорились разработать среднесрочную программу развития монголо-японских отношений на ближайшие четыре года и обеспечить скорейшую подготовку к празднованию 50-летия установления дипломатических отношений. Они также обсудили способы сотрудничества для восстановления экономического и делового сотрудничества после стихания пандемии COVID-19.

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