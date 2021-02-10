ВОЗ сообщила о снижении числа заразившихся коронавирусом за неделю на 17%

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения сообщила о снижении числа заразившихся коронавирусной инфекцией за неделю.



Так, число случаев COVID-19 снизилось за период с 1 по 7 февраля в мире на 17%, а летальных исходов — на 10% по сравнению с предыдущей неделей.



В ВОЗ отметили, что снижение числа новых зараженных идет четвертую неделю подряд.



За прошлую неделю было зарегистрировано 3 153 426 заразившихся (на 17% меньше, чем неделей раньше) и 88 369 летальных исходов (на 10% меньше). По состоянию на 7 февраля в мире насчитывалось 105 429 382 случая инфицирования и 2 302 614 случаев смерти пациентов, по данным ВОЗ.



Особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Африке (на 22%) и Европе (на 19%), а также в Северной и Южной Америке (на 17%). Смертность в этих регионах также упала - соответственно на 30%, 13% и 4%. Снижение летальности зафиксировано в Юго-Восточной Азии (на 21%) и Восточном Средиземноморье (на 16%).



В Северной и Южной Америке за семь дней заболели более 1,5 млн человек и умерли более 45 тыс. В Европе число заразившихся выросло более чем на 1,1 млн, а число летальных исходов - более чем на 33 тыс. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 177 тыс. новых случаев инфицирования, умерли более 2,5 тыс. человек.

