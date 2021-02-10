В ОАЭ отпраздновали успешный вывод на орбиту Марса космической станции «Аль-Амаль»

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CentralAsia (CA) - Жители Объединенных Арабских Эмиратов отпраздновали успешный вывод на орбиту Марса космической станции «Аль-Амаль».



Как пишет ВВС, это первая межпланетная миссия в истории страны и всего ближневосточного региона.



ОАЭ стали лишь пятым членом элитарного клуба стран, изучающих и осваивающих Красную планету. Запуск первого арабского спутника состоялся в июле 2009 года.



На сегодняшний день успешные запуски к Марсу, кроме США и СССР, проводили лишь Индия и Европейский союз.



Отмечается, что успех нынешнего запуска может оказать огромное влияние на развитие всего Ближнего Востока.