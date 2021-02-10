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  10 февраля 2021
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В ОАЭ отпраздновали успешный вывод на орбиту Марса космической станции «Аль-Амаль»
// AFP

CentralAsia (CA) -  Жители Объединенных Арабских Эмиратов отпраздновали успешный вывод на орбиту Марса космической станции «Аль-Амаль».

Как пишет ВВС, это первая межпланетная миссия в истории страны и всего ближневосточного региона.

ОАЭ стали лишь пятым членом элитарного клуба стран, изучающих и осваивающих Красную планету. Запуск первого арабского спутника состоялся в июле 2009 года.

На сегодняшний день успешные запуски к Марсу, кроме США и СССР, проводили лишь Индия и Европейский союз.

Отмечается, что успех нынешнего запуска может оказать огромное влияние на развитие всего Ближнего Востока.

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