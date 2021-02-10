[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МИД Таджикистана призывает политиков Кыргызстана быть осторожными с заявлениями о спорных участках
Торткульское водохранилище
Торткульское водохранилище
// Turmush

CentralAsia (TJ) -  Министерство иностранных дел Таджикистана, обратив внимание на недавние высказывания отдельных политических деятелей Кыргызстана о якобы имевшей место передачи истока Торт-Кульского водохранилища Таджикистану, отмечает, что процесс делимитации и демаркации линии прохождения таджикско-кыргызской государственной границы не завершен.

Как сообщает пресс-служба МИД РТ, переговоры правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по вопросам границы продолжаются.

«Участок территории, по которой проходит исток, упомянутый депутатом Жогорку Кенеша, до завершения процесса делимитации таджикско–кыргызской государственной границы, в соответствии с нормами международного права, считается неделимитированым. На данный момент никакой речи о передаче одной стороной какого-либо спорного участка другой стороне быть не может.

Министерство призывает политических деятелей соседней страны подходить к заявлениям и высказываниям о таджикско-кыргызской границе с большой осторожностью, так как распространение непроверенных сведений могут способствовать дестабилизации ситуации на приграничных территориях двух братских государств», - говорится в сообщении ведомства.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Президент Узбекистана подписал закон о переносе выборов на октябрь
  • Хакеры в США попытались отравить целый город
  • Узбекистан и ЕС проведут седьмой раунд переговоров по новому соглашению


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com