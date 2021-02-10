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  10 февраля 2021
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Состоялся телефонный разговор главы МИД Таджикистана с Сергеем Лавровым

CentralAsia (TJ) -  Вчера состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба таджикистанского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия и международной повестки дня. Было отмечено, что 17-ое заседание Межправительственной комиссии Таджикистана и России по экономическому сотрудничеству, которая в эти дни проходит в Москве, будет способствовать развитию всего комплекса двусторонних торгово-экономических отношений.

Министры также обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, в том числе ОДКБ и ШОС. В свете председательства Таджикистана в ОДКБ и предстоящих заседаний уставных органов Организации в нынешнем году в Душанбе, были рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в рамках ОДКБ.

В завершении стороны вновь подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении и укреплении многогранного сотрудничества и отношений стратегического партнёрства между Таджикистаном и Россией.

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