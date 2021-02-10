Под Ташкентом школьная учительница, избившая ученика на уроке, извинилась перед ним

CentralAsia (UZ) - Учительница 41-й общеобразовательной школы управления народного образования города Ангрена Ташкентской области извинилась перед избитым ею учеником. Ранее в социальных сетях было распространено видео, на котором учительницы избивает ученика.

По словам начальника управления народного образования Ангрена Рохилы Абдукадировой, инцидент произошел 4 февраля в 41-й средней школе.

Согласно официальному заявлению, ученик 9-го класса Асадбек Кубиддинов насмехался над учителем биологии З. Турдиевой во время урока и сорвал учебный процесс. Учительница пять раз сделала ученику предупреждение, но ученик продолжал прерывать урок.

После этого: «Педагог З. Турдиева, схватив за куртку ученика А. Кубиддинова ударила по ней кулаком. Ученик А.Кубиддинов сказал учителю: «Вы боксер, ударьте еще», чем вывел преподавателя из себя. В ответ учительница ещё несколько раз ударила ученика кулаками», - говорится в официальном заявлении.

Сообщается, что ученик извинился перед учителем З. Турдиевой, выразил тысячу сожалений о содеянном и «пришли к взаимному согласию» с ней. Учительница также извинилась перед учеником и его родителями.