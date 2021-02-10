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  10 февраля 2021
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В Туркменистане медикам начнут доплачивать за работу во вредных условиях

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане будут дополнительно платить работникам сферы здравоохранения и медицинской промышленности, работающим во вредных или тяжелых условиях. Президент Бердымухамедов поручил подготовить список соответствующих работ, профессий и должностей министру здравоохранения и медпромышленности Нурмухаммету Аманнепесову, сообщает TDH.

Решение принято на фоне повышенного внимания к развитию в стране здравоохранения и сохранению эпидемиологического благополучия во время распространения в мире коронавируса. В этот трудный период медработники должны ощутить, что государство заботиться об их материальном состоянии и ценит их значимый вклад в борьбу с пандемией.

Новый перечень медицинских работ, профессий и должностей, предусматривающих вредные и тяжелые условия труда, будет составлен на основе «Порядка установления дополнительной оплаты работ с особыми условиями труда». Надбавки будут различаться в зависимости от степени вредности и тяжести условий работы.

Инициатива отразится на развитии отечественной медицины, будет способствовать популяризации профессии врача. Ведь общество, в котором цениться труд медперсонала, по определению – более здоровое общество. С этими намерениями в стране было предпринято и множество других шагов для повышения благосостояния медработников.

В сентябре 2020 года президент Бердымухамедов постановил выплатить надбавки к зарплате медикам, которые участвуют в предотвращении завоза на территорию страны коронавируса, а также сельским врачам. Первым обеспечена надбавка в 15% к месячной заработной плате, вторым – 20% и 10%, в зависимости от места работы.



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