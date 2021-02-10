В Москве прошло 17-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и РФ

CentralAsia (TJ) - В Москве 8-9 февраля состоялось 17-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией, сообщает пресс-служба МИД РТ.



Делегации сторон возглавили сопредседатели комиссии — премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.



Делегации в конструктивном ключе рассмотрели комплекс вопросов взаимодействия стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.



Стороны договорились принять необходимые меры для расширения таджикско-российских экономических связей и промышленной кооперации, сконцентрироваться на выработке новых подходов.



В ходе заседания делегации обсудили сотрудничество двух стран в области сельского хозяйства. С учетом потенциала Таджикистана в выращивании высококачественных и экологически чистых сельскохозпродуктов, договорились принять необходимые меры для оптимизации, оформления, транспортировки и таможенных процедур в целях бесперебойной поставки таджикской продукции на территорию России, говорится в сообщении ведомства.



В области промышленной кооперации российской стороне было предложено активно участвовать в создании совместных предприятий на базе действующих в Таджикистане отраслевых предприятий, а также на территории свободных экономических зон.



Делегации сторон договорились нарастить объемы перевозок грузов. С учетом улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Таджикистане, российской стороне было предложено рассмотреть вопрос скорейшего возобновления авиационного сообщения между странами.



В ходе заседания были подробно рассмотрены вопросы миграционного сотрудничества.



Были отмечены меры российской стороны по предоставлению преференций в период пандемии для таджикских трудовых мигрантов.



Делегацией Таджикистана был затронут вопрос о правовом статусе членов семей трудовых мигрантов и студентов из Таджикистана, остающимся неопределенным.



Таджикская сторона обратилась к российской стороне рассмотреть вопрос легализации статуса граждан Таджикистана, которым закрыт въезд на территорию России за незначительные административные правонарушения.



В рамках заседания был проведен обмен мнениями о взаимодействии стран в культурно-гуманитарной сфере. Договорились провести в 2021 году Дни культуры России в Таджикистане.



Стороны высоко оценили ход реализации проекта участия российских преподавателей, ведущих образовательную деятельность в средних школах Таджикистана, а также начало строительства пяти школ в Таджикистане с обучением на русском языке.



Особое внимание было уделено сотрудничеству в области здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Стороны договорились о реализации проектов, направленных на обмен опытом в сфере диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней, организацию деятельности совместных отрядов врачей и их подготовку.



По итогам заседания Межправительственной комиссии подписан протокол.

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