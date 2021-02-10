В Туркменистане учёные исследуют возможность замены сахара на «медовую» стевию

CentralAsia (TM) - Сотрудники лаборатории биологических исследований и банка семян ботанического сада Туркменского сельскохозяйственного университета под руководством заведующей Гульзар Базаровой разработали технологию выращивания лекарственного растения стевии (Stevia rebaudiana).

Привезенное в 2012 году из Индии, растение наблюдалось в специально оборудованных теплицах ботанического сада Ашхабада, где проводились первые опыты по его интродукции и акклиматизации. Оказалось, что возможность выращивания этого ценнейшего лекарственного растения в Туркменистане вполне реальна, передает издание "Ориент".

Также выращиваемое в течение нескольких лет тропическое растение стевия исследовалось в лаборатории производства лекарственных препаратов Центра технологий при АН Туркменистана. Результаты анализов показали, что из 100 кг сырья можно получить 17 кг дитерпеновых гликозидов (сахарозаменителя).

Небольшой кусочек листа стевии способен заменить жевательную резинку и даже зубную пасту. Он не только освежает дыхание, но и борется с бактериями, вызывающими кариес. Растение выращивают и для получения сладкого экстракта – натурального природного заменителя сахара.

Родиной лечебной стевии считаются Парагвай и Бразилия. Там в течение сотен лет люди использовали листья этого кустарника, чтобы подсластить пищу. Известная у себя на родине, как «сладкая» или «медовая» трава, стевия использовалась в традиционной медицине для лечения ожогов, колик и других проблем с желудком.

Специалисты туркменского Центра технологий установили, что экстракт, получаемый из листьев стевии – стевиозид – в чистом виде слаще сахара в 200-300 раз и является малокалорийным. Листья растения в 10-15 раз, а экстракт – в 30-40 раз слаще обычного сахара.

В ближайшие годы сотрудники лабораторий столичного ботсада намерены начать выращивать «медовую» стевию в промышленных масштабах.