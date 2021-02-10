Таджикистан и Россия намерены возобновить регулярное авиасообщение между странами

CentralAsia (TJ) - В Москве завершилось 17-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией. 7 и 8 февраля делегации с обеих сторон обсудили вопросы взаимодействия, в том числе в торгово- экономической сфере.

МИД Таджикистана заявил во вторник, что делегации во главе с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и вице-премьером России Алексеем Оверчуком договорились о расширении экономических связей и промышленной кооперации между двумя странами. В частности, достигнута договоренность о том, что Таджикистан увеличит поставки высококачественной сельскохозяйственной продукции в Россию.

Душанбе предложил Москве создать совместные предприятия на базе некоторых таджикских предприятий. В сообщении Министерства иностранных дел Таджикистана говорится: «Делегации сторон договорились нарастить объемы перевозок грузов. С учетом улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Таджикистане, российской стороне было предложено рассмотреть вопрос скорейшего возобновления авиационного сообщения между странами».

Пока не сообщается, как российская сторона отреагировала на это предложение и будут ли возобновлены регулярные рейсы и железнодорожное сообщение с Россией. Данный вопрос стоит очень остро в Таджикистане: в период пандемии, по данным властей, около 80% таджикских мигрантов не смогли выехать на заработки. Чартерные рейсы являются односторонними, и гражданам Таджикистана по-прежнему запрещен въезд в Россию из-за ограничений.

Еще одна тема, которую стороны рассмотрели в Москве, - проблема трудовой миграции. В частности, Душанбе выступил с предложением рассмотреть вопрос легализации статуса граждан Таджикистана, которым закрыт въезд на территорию России за незначительные административные правонарушения. Также был поднят вопрос о правовом статусе членов семей трудовых мигрантов и студентов из Таджикистана, остающийся неопределенным.

По последним данным, Россия является одним из основных торговых партнеров Таджикистана. Согласно статистике Минэкономразвития, общий объем внешнеторгового оборота с Россией за 11 месяцев 2020 года составил 721 млн долларов, при этом на Россию приходится 21 процент от общего объема внешнеторгового оборота Таджикистана. Таджикистан закупает в этой стране топливо, древесину, уголь, масло и другие продукты питания, транспортные средства и цветные металлы.

Россия также является основной принимающей страной для таджикских мигрантов. До пандемии трудовые мигранты отправляли в Таджикистан не менее 3 млрд долларов в год.

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