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  10 февраля 2021
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В Каракалпакстане создан заповедник общей площадью более 280 000 гектаров

CentralAsia (UZ) -  В Муйнакском районе Каракалпакстана решением правительства Узбекистана создан государственный заказник «Судочье-Акпетки» в форме государственного природоохранного учреждения общей площадью 280 507 га.

Как сообщает пресс-служба Госкомэкологии, основная цель заповедника - сохранение и воспроизводство прибрежных ландшафтов, каналов, коллекторов и их водотоков, популяций водоплавающих птиц, редких и исчезающих видов рыб, хищных птиц и млекопитающих.

В соответствии с постановлением, Госкомэкологии поручено разработать предложения по включению озера Судочье в список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарская конвенция) до конца 2021 года и внести их на рассмотрение Кабинета Министров.

По данным комитета, в настоящее время в стране действуют 6 государственных заповедников, 1 комплексный (ландшафтный) заповедник, 6 природных парков, 1 национальный парк, 11 памятников природы, 2 биосферных резервата, 12 заказников, 1 специализированный питомник «Джейран». В результате создания государственного заказника «Судочье-Акпетки» их общая площадь увеличилась с 3,521 млн га до 3,801 млн га, или с 7,84% до 8,46% территории страны.

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