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  10 февраля 2021
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В России число зараженных коронавирусом превысило 4 млн

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 14 494 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 458 (10,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 012 710 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 105,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 284 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 514 человек.

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