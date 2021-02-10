Искусственный интеллект может определить с точностью 90%, умрете ли вы от COVID-19, утверждают ученые

CentralAsia (CA) - Группа исследователей из Копенгагенского университета создала программное обеспечение с Искусственным интеллектом (ИИ), которое может определить вероятность смерти от коронавирусной инфекции, используя данные о состоянии здоровья пациента, пишет британская газета Daily Mail.



Так, ученые загрузили в компьютерную программу данные о здоровье 3944 датских пациентов с коронавирусом, а также о разных сопутствующих заболеваниях. Затем они обучили программу находить паттерны в предшествующих заболеваниях пациентов, чтобы определить факторы риска и потенциальный исход вируса. Они обнаружили, что самыми высокими факторами риска, если говорить о вероятности смерти от коронавируса, являются высокий индекс массы тела (ИМТ), возраст и принадлежность к мужскому полу.



В статье отмечается, что результаты исследования указывают, что ИИ в состоянии с точностью до 90% определить, скончается ли неинфицированный человек от COVID-19 в том случае, если ему не повезет и он заразится. По словам ведущего автора Мэдса Нильсена, результаты, полученные с помощью нового инструмента, могут помочь чиновникам здравоохранения определить, какие люди должны быть в авангарде ограниченных поставок вакцин.



Команда исследователей обнаружила, что после поступления человека в больницу с диагнозом COVID-19 компьютерная программа может с 80-процентной точностью предсказать, понадобится ли человеку аппарат искусственной вентиляции легких. Согласно исследованию, после заражения определенные заболевания и факторы здоровья в большей степени, чем другие, влияют на то, потребуется ли человеку ИВЛ. Прежде всего, это ИМТ, возраст, высокое кровяное давление, мужской пол, неврологические заболевания, ХОБЛ, астма, диабет и болезни сердца.



В случае пациентов, которым уже поставлен диагноз, одними из наиболее значимых характеристик для прогнозирования вероятности госпитализации и применения ИВЛ являются возраст и ИМТ. Гипертония - высокое кровяное давление - была самой важной характеристикой для прогнозирования поступления в отделение интенсивной терапии и действительно важной характеристикой для всех расчетов. Для пациентов, которые уже были госпитализированы, наиболее значимыми факторами прогрессирования заболевания были возраст, ИМТ, гипертония и наличие деменции, говорится в сообщении.



Для госпитализированных пациентов, нуждающихся в лечении в отделении интенсивной терапии, по сравнению с госпитализированными пациентами без необходимости в интенсивной терапии, значимыми были принадлежность к мужскому полу, ИМТ, деменция и гипертония. Ученые обнаружили, что пациенты, попавшие в отделение интенсивной терапии, чаще были курильщиками, пожилыми и мужчинами.



Те, кто скончался от коронавируса, также чаще страдали от гипертонии, диабета, сердечных заболеваний, сердечной недостаточности, аритмий, инсультов, ХОБЛ или астмы, остеопороза, деменции, психических расстройств, неврологических заболеваний, рака, хронической почечной недостаточности или находились на диализе.



«Что касается тех, у кого есть один или несколько из этих параметров, мы обнаружили, что может иметь смысл переместить их в верхние строки в очереди на получение вакцины, чтобы избежать риска того, что они заразятся и попадут на ИВЛ», - говорит Нильсен.



По его словам, команда, стоящая за этим исследованием, сейчас работает над обновлением своей программы свежими данными о последней волне коронавируса в Дании.



«Они надеются, что вскоре искусственный интеллект сможет помогать больницам страны, постоянно прогнозируя потребность в аппаратах ИВЛ. Мы работаем над достижением цели, согласно которой мы могли бы предсказывать потребность в ИВЛ на пять дней вперед, предоставляя компьютеру доступ к данным о состоянии здоровья всех лиц с положительным тестом на COVID в регионе», - сказал Нильсен.