В Ташкенте задержали гражданку, пытавшуюся продать золотые монеты Российской империи

CentralAsia (UZ) - В ходе оперативного мероприятия, проведенного Управлением при Генпрокуратуре Узбекистана и Чиланзарским районным отделом СГБ, была задержана гражданка Г.М., пытавшаяся продать поддельные золотые монеты. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Войдя в доверие к двоим гражданам, Г.М. пыталась продать им четыре монеты из цветного металла за 56,9 млн сумов (около 6 тыс долларов), заверив, что они являются настоящими антикварными монетами, выпущенными в Российской Империи в 1899 году.

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку с поличным в момент продажи одной поддельной монеты за 14,1 млн сумов (1,5 тыс долларов).

Согласно проведенной экспертизе, одна из пяти монет, находившихся у женщины, является настоящей золотой монетой, отчеканенной в Российской Империи в 1899 году. Остальные монеты являются копиями.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.